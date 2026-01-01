Районната избирателна комисия (РИК) в Смолян остави без уважение жалба, постъпила от една от политическите сили, с твърдение за присъствие на кмет на кметство в избирателна секция.

При телефонни разговори не беше потвърдено, че кметът на село Леска се намира в помещението, където е секцията за гласуване. Това каза Добрин Тодоров, председател на РИК.

РИК-Смолян препрати към прокуратурата сигнал за 150 избиратели, регистрирани на несъществуващ адрес

В сигнала се посочва, че в секцията в с. Леска кметът на селото постоянно присъства в помещението. Според подателите на жалбата, пребиваването на кмет там противоречи на принципите за свободно и независимо упражняване на правото на глас.

Липсата на нарушение е установена при два конферентни разговора от РИК - с представител на секционната комисия и със застъпник.

РИК предостави допълнителни количества бюлетини за Девин и Баните. Недостигът на изборни книжа е заради по-голям брой гласуващи в болниците за рехабилитация в двете общини, уточниха от Районната комисия.