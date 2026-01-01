Трима са задържани в община Смолян за купуване на гласове.

Това каза директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Костадин Пачеджиев.

По-рано изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи за открити 40 000 евро.

РИК-Смолян разгледа жалба за присъствие на кмет в секция за гласуване

Става въпрос за два случая, уточни старши комисар Пачеджиев. В Смолян са арестувани двама мъже със сума, подготвена за купуване на гласове.

Третият мъж е установен в село от Ардинското корито, също със сума, предназначена за купуване на гласове. И тримата са задържани по Закона за МВР.

„Имаме още няколко сигнала, по които в момента работим“, допълни още директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян.