Трима са задържани в община Смолян за купуване на гласове.
Това каза директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Костадин Пачеджиев.
По-рано изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи за открити 40 000 евро.
Става въпрос за два случая, уточни старши комисар Пачеджиев. В Смолян са арестувани двама мъже със сума, подготвена за купуване на гласове.
Третият мъж е установен в село от Ардинското корито, също със сума, предназначена за купуване на гласове. И тримата са задържани по Закона за МВР.
„Имаме още няколко сигнала, по които в момента работим“, допълни още директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян.