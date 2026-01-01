Лидерът на ДПС Делян Пеевски се обърна към членовете и симпатизантите на движението след края на изборния ден.

"Вие сте герои! Обичам ви! Скъпи приятели и съмишленици, членове и активисти на ДПС, за ДПС изборите никога не са били самоцел, а само стъпка към осъществяването по най-добрия начин на нашата кауза - хората. Тази вечер аз се обръщам към вас с много вълнение, за да ви кажа, че вие сте герои и аз се гордея с вас за това, което постигнахте на тези избори, при тези условия", написа той.

"Вие устояхте на безпрецедентен от времето на т.нар. “Възродителен процес” натиск, на който бяхте подложени от МВР и цялото служебно правителство, използвали властта си да осигурят нечестно изборно предимство, за сметка на репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС", пише още Пеевски.

"Уверявам ви, че всеки един ще бъде защитен и справедливостта ще възтържествува, а на виновните ще бъде потърсена отговорност с всички средства на демократичната и правова държава. Нашият път и нашата кауза остават непроменени, хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем", допълни той.