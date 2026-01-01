Над 99% от машините за гласуване в страната функционират нормално, като сигналите за технически неизправности са под 1% от всички устройства. Няма срив на машинното гласуване, нито данни за системен проблем, съобщиха от Министерството на електронното управление.

Според ведомството България остава сред държавите с най-висока надеждност на машинното гласуване. Данни от предходни избори показват, че делът на техническите неизправности е бил около 2%, което се счита за изключително ниско ниво в международната практика. Обичайният диапазон в други страни е между 2% и 4%, което поставя настоящите стойности значително под нормалните.

Дечев: Масово машините за гласуване работят нормално

От министерството уточняват, че в преобладаващата част от случаите става дума за локални технически затруднения, които не водят до прекъсване на изборния процес. Не при всички от тях се налага изтегляне на машините от експлоатация.

"Сигнали за проблеми със софтуера на машините няма. Системите функционират в рамките на очакваните технически параметри. Всички машини са преминали пълния процес на удостоверяване, включително проверка на софтуера, хардуера и сигурността. Работата им в изборния ден потвърждава резултатите от този процес", отбелязаха от МЕУ.