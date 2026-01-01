Секционните избирателни комисии в Бургаско започнаха да предават изборните книжа в Районната избирателна комисия (РИК), която ще ги обработва в спортна зала „Арена Бургас“.

Приемането на чувалите, които на тези избори се запечатват със специални пломби, протича без проблеми, на този етап няма струпване на хора.

Председателят на РИК Фани Семерджиева разясни, че до момента се приети малка част от бюлетините и протоколите. Тя посочи, че на тези избори предаването на изборните книжа отнема повече време заради забавяне на окомплектоването им в самите секционни комисии.

"Получаваме информация, че членовете на комисиите се лутат между това, което е преброено като машинни разписки, и това, което излиза като цифра във финалния отчет на машините. Имаше и проблеми с някои машини, което явно налага допълнителна проверка, която отнема време", обясни Семерджиева.

