Еди Мърфи получи наградата за цялостен принос на Американския филмов институт - признание за кариерата му, свързана с комедийния жанр и киното в продължение на повече от пет десетилетия, предаде Ройтерс.
Приемайки отличието на церемония в Лос Анджелис, с характерното си чувство за хумор той се пошегува с големината на наградата. „Винаги ли са били толкова големи? Струва ми се, че този е по-малка“, каза Мърфи, предизвиквайки смях сред публиката.
Mike Myers, who co-starred in the "Shrek" films with Murphy, came dressed as the ogre and credited him with helping define one of animation's most beloved characters.
Актьорът, който на 3 април навърши 65 години, отбеляза, че е благодарен за отдадената му чест, което се случва, докато все още е достатъчно млад и може да се наслади на приза.
„Понякога те карат да чакаш, докато наистина остарееш, за да получиш тази награда“, пошегува се Мърфи, отбелязвайки, че Мел Брукс и Франсис Форд Копола са отличени, след като навършили 80-годишна възраст, а Лилиан Гиш е получила наградата на 90 г.
С по-сериозен тон Еди Мърфи каза, че би искал публиката да почувства това, което е усетил на сцената. „Почти се разплаках“, каза той. „Ще отида зад кулисите и ще си поплача“.
Почит към отличения Мърфи отдаде и цялата развлекателна индустрия. Прозвуча изпълнение на песни от музикалния филм „Мечтателки" от Дженифър Хъдсън, която участва в продукцията заедно с Еди Мърфи.
Слова произнесоха комедиантите Мартин Лорънс, Дейв Чапел и Кенан Томпсън, който подчертаха влиянието на Мърфи върху комедийния жанр и ролята му за поколения чернокожи артисти.
„Той не е само вдъхновение“, каза Томпсън от сцената. „Той е доказателство, че можеш да започнеш млад, да поемаш големи рискове, да вярваш в себе си и да оставиш следа, която трае десетилетия“, добави актьорът от „Веселият бургер“.
Повтаряйки признателността на Томпсън към Мърфи като ментор, Давайн Джой Рандолф разказа, че е научила много от него по време на снимките на филма от 2019 г. „Долимайт е моето име".
„Най-големият подарък, който ми направи, беше възможността да се уча, като го наблюдавам“, каза тя, която е носителка на „Златен глобус“. „Това са уроци, които никое актьорско училище не може да даде“.
Еди Мърфи за пръв път става известен с участието си в шоуто Saturday Night Live от 1980 до 1984 г. След това той се превърна в емблематична фигура с ролите си в „Ченгето от Бевърли Хилс“, „Завръщане в Америка“, „Смахнатият професор“. През 2007 г. е номиниран за „Оскар“ за най-добър актьор в поддържаща роля за „Мечтателки“. Мърфи озвучава анимационните герои Магарето в „Шрек“ и Мушу в „Мулан“, което го направи познат и за по-младите поколения.
Церемонията за връчването на наградата на Американския филмов институт ще бъде бъде излъчена по Нетфликс на 31 май, което ще бъде дебютът й в платформата.
Институтът е основан през 1967 г. с цел да съхрани историята и културата на киното, да почете артистите и да подкрепи бъдещите режисьори, припомня Ройтерс.
Сред предишните носители на наградата за цялостен принос на Американския филмов институт са Джон Форд, Том Ханкс, Мерил Стрийп.