При акция на полицията, насочена срещу пресичането на престъпления срещу политическите права на гражданите – купуване на гласове, вчера в Берковица е иззета парична сума, съобщиха днес от Областната дирекция на МВР в Монтана.

След като в полицията постъпил сигнал, че мъж на 69 години от Берковица предлага облаги на хора с цел да упражнят правото си на глас за определена политическа сила, е направена проверка в автомобила и в дома на въпросния човек. При проверката мъжът предал на служителите на реда сумата от 1170 евро. По случая в Районното управление на МВР в Берковица е образувано досъдебно производство по член 167 от Наказателния кодекс, мъжът не е задържан поради медицински причини.

Разследват кмет от Лом за купуване на гласове

Друго досъдебно производство по същия член от Наказателния кодекс е образувано в Районното управление на МВР в Лом, след като в една от социалните мрежи бил качен клип, на който кмет на крайдунавска община агитира служители от общинска фирма да гласуват за определена политическа сила и обещава по 50 евро.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че от началото на предизборната кампания до момента в региона са образувани 39 досъдебни производства по подозрения за купуване на гласове, а 19 души са арестувани. Полицията е проверила 178 сигнала за купуване на гласове и е съставила 385 предупредителни протокола.