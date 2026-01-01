Един от главните изпълнители в култовия сериал "Доктор в друг живот" Берк Йозгюр дойде да гласува в избирателната секция в района Авджълар в Истанбул, тъй като притежава и българско гражданство.

Берк Йозгюр заяви, че за първи път гласува на българските избори.

"България е родината на баща ми. Аз съм роден тук, но харесвам България, защото е родината на баща ми. Ходил съм много пъти в България, особено харесвам Пловдив", заяви той специално за БТА.

"С удоволствие гласувах днес, защото имам двойно гражданство и това е една важна привилегия за мен", добави той.

Актьорът каза, че сестра му също има българско гражданство.

Берк Йозгюр нашумя и с ролята си в телевизионен сериал по Нетфликс.

Изселниците, които чакаха на опашката, за да гласуват, си направиха снимки с младия изпълнител, който се гордее с корените си.

Бащата на Берк Йозгюр е футболистът Несим Йозгюр.