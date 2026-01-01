В общо осем секции в 4-ти Многомандатен избирателен район-Велико Търново беше преустановено машинното гласуване с решения на Районната избирателна комисия (РИК), публикувани към 19:30 часа на официалната страница на комисията.

С решения на РИК към 11:30 часа беше преустановено машинното гласуване в три секции - по една в общините Свищов, Горна Оряховица и Павликени.

Още две машини във Великотърновско отказаха работа

Към 16:00 часа поради техническа неизправност в специализираните устройства за машинно гласуване бе преустановено машинното гласуване в още три избирателни секции в общините Стражица, Сухиндол и Полски Тръмбеш.

Гласуването с машина към 19:00 часа бе преустановено в две секции в община Велико Търново и още една в община Сухиндол.

В секциите, където е преустановено машинното гласуване се преминава към гласуване само с хартиени бюлетини, е записано в решенията на РИК.

"В 419 изборни секции във Великотърновска област имат право на глас 199 481 избиратели", съобщи председателят на РИК Десислава Йонкова.