Още две машини за гласуване на територията на област Велико Търново са спрели.

Това показва справка в сайта на Районната избирателна комисия в старата столица. Устройствата са в 13-та СИК в Клуба на пенсионера в село Виноград и 1-ва СИК в Сухиндол.

Вотът в страната: Изборни нарушения, агитации и технически проблеми (ОБЗОР)

И на двете места е установено, че не работят четците за гласуване, като в първата секция членовете на комсиията сигнализират, че са потърсили помощ от служител на техническия екип, но такъв не се е явил.

Регионалната избирателна комисия във Велико Търново взе решение за преустановяване гласуването с машини във Виноград и сухиндолската секция.

Към момента устройствата, които са отказали да работят във Великотърновска област са общо пет - в Свищов, павликенското село Стамболово, горнооряховското село Първомайци, във Виноград и в Сухиндол.