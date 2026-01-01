Тежка катастрофа затруднява движението на изхода на София към автомагистрала „Тракия“. Пострадала е жена на 69 години. Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Камион е блъснал отзад лекия автомобил, управляван от жената. За да бъде извадена жената се е наложило служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" да срежат колата.

Към момента няма информация за шофьора на камиона.

Временно движението по АМ „Тракия“ при км 2, в посока Бургас е ограничено поради, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Обходният маршрут е по път I-6 София - Бургас, а трафикът се регулира от „Пътна полиция“.