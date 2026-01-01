Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас е освободила двама членове на секционни избирателни комисии, след като са напуснали изборните помещения и не са се върнали, съобщава РИК в Бургас.

В първия случай член на секционна избирателна комисия (СИК) е отсъствал около 10:00 часа.

При проверка и последващ телефонен разговор той е посочил личен ангажимент като причина за отсъствието си. РИК е приела, че е налице нарушение на задълженията по Изборния кодекс и го е освободила.

В друг случай член на СИК е напуснал изборното помещение и не е осъществен контакт с него, въпреки многократни опити. И той е освободен от състава на комисията.