Вече са ясни данните от паралелното преброяване на агенция „ Тренд ” от предсрочния парламентарен вот. Проучването е поръчано и финансирано от NOVA.

„Прогресивна България” печели категорично с 46,1%, сочат резултатите при 99% изпълнение на извадката.

Втората позиция остава за ГЕРБ-СДС, които събират едва 13,0% от гласовете.

Третото място заемат ПП-ДБ с 12,0%, а ДПС събира 6,4% подкрепа. След тях са „Възраждане” с 4,2%

Бариерата за влизане в парламента не преминават МЕЧ (3.0%), Сияние” (3,0%), „Величие” (2,9%), БСП (2,7%), АПС (2,4%), ИТН (0,7%), „Синя България” (0,5%).

„Не подкрепям никого” са отбелязали 1,6% от хората, а избирателната активност е 48,0%.

Данните на агенция „ Мяра ” от паралелното преброяване при 100% изпълнение на извадката показват, че „Прогресивна България” на Румен Радев печели категорично битката в предсрочните избори за 52-рото Народно събрание с 45,0% от гласовете.

Тук има промяна - ПП-ДБ е втора политическа сила с 12,6%, а третата позиция е за ГЕРБ-СДС - 12,3%.

Следват ДПС с 6.8% и „Възраждане” с 4,2%.

Под 4-процентната бариера за влизане в парламента остават МЕЧ (3,3%), „Величие” (3,2%), БСП (3,1%), „Сияние” (3,0%), АПС (2,4%), ИТН (0,8%), „Синя България” (0,6%).

С „Не подкрепям никого” са гласували 1,6% от избирателите. Общата активност 48,7 на сто.

Данните на „ Галъп Интернешънъл Болкан " от паралелното преброяване при 100% изпълнение на извадката също сочат, че „Прогресивна България” е победителят от предсрочния вот. Формацията на Румен Радев е подкрепена от 44,3% от гласувалите.

Втори остават ГЕРБ-СДС с 13,7%. На трето място е коалицията ПП-ДБ с 11,6 на сто от вота на отишлите до урните.

Четвъртата формация, която влиза в новия парламент, е ДПС със 7,7%. Следвани от „Възраждане” - 4,9%.

Под 4-процентната граница остават: "Сияния" с 3.3%, БСП - 3.2%, МЕЧ - 2.9% и "Величие" - 2.5%.

Проучването на социологическите агенции „Тренд”, „Мяра” и „Галъп Интернешънъл Болкан" са поръчани и финансирани от NOVA.