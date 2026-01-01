Служебните министри трябва до един да си подадат оставките. Това каза лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев след края на изборния ден.

„Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо“, започна Радев.

Той заяви, че „Прогресивна България“ печели „безапелационно“. „Това е победа на надеждата над недоверието, това е победа на свободата над страха и най-сетне това е победа на морала“, съобщи Радев.

По думите му очаква Европа да бъде много по-прагматична в своята мисия. Той коментира, че ще провери подадените сигнали за купуване на гласове от страна на неговата партия.

На повече въпроси Румен Радев той каза, че ще отговори след излизането на окончателните резултати от парламентарните избори. „Нека да видим кои хора ще влязат в парламента“, заяви лидерът на „Прогресивна България“.

И благодари на българските граждани, подкрепили „Прогресивна България“.