Проруският бивш президент на България Румен Радев печели убедително парламентарните избори в България, се казва в публикациите на международната преса по повод вота у нас.

Reuters съобщава: „Прогресивна България“, коалицията на проруския бивш президент на България Румен Радев, води на парламентарните избори в неделя с 37,5% от гласовете“.

„Проруският Радев е напът да спечели парламентарния вот“ е заглавието на Deutsche Welle.

„Коалицията „Прогресивна България“, водена от бившия президент Румен Радев, излиза начело на парламентарните избори в неделя според първите екзит полове. Формацията събира около 38-39% подкрепа, докато най-близкият ѝ съперник - проевропейската ГЕРБ - остава с приблизително 15%. Предсрочният вот се провежда след оставката на консервативно правителство на фона на масови антикорупционни протести в страната през декември“, пише германската медия.

Агенция Франс прес припомня: „Радев, който призовава за възстановяване на отношенията с Русия и се противопоставя на военната помощ за Украйна, беше президент в продължение на девет години в балканската държава с население от 6,5 милиона души, преди да подаде оставка, за да оглави новата лявоцентристка формация „Прогресивна България“. Той също така заяви, че се надява на „прагматични отношения с Русия, основани на взаимно уважение и равнопоставеност“. Радев разкритикува подписаното миналия месец 10-годишно споразумение за отбрана между България и Украйна, която се защитава срещу пълномащабната инвазия на Русия от 2022 г. Той се противопоставя и на изпращането на оръжие от България за Украйна, макар да е заявявал, че няма да използва правото на вето на страната си, за да блокира решения на Европейския съюз.

В публикация на Politico се казва: „Ключовият въпрос сега е дали той ще се опита да формира мнозинство с проевропейските либерални реформатори (около 14 процента), или ще се съюзи със Социалистическата партия (около 4 процента) и националистите (около 5 процента), което би могло да му позволи да състави промосковски управленски блок. В изявление непосредствено след вота Радев намекна, че може да намери допирни точки - да гледат „в една и съща посока“ - с про-брюкселския реформаторски лагер по въпроса за реформиране на засегнатата от корупция съдебна система. Изборите са осмите за балканската страна за пет години - на фона на продължителни политически кризи и крехки коалиции - а 62-годишният бивш командир на военновъздушните сили Радев опита да създаде нова политическа партия, за да преодолее безизходицата. Радев изгради политическата си репутация, представяйки се като противник на олигархичната „мафиотска държава“, но неговите опоненти твърдят, че политиките му често съвпадат с тези на Кремъл, особено по отношение на войната в Украйна. Радев насърчава Украйна да иска мир, не подкрепя изпращането на оръжия за Киев и казва, че настояването му, че Крим е руски, просто отразява стратегическа реалност. Той също така е критик на присъединяването на България към еврозоната тази година, като твърди, че новата валута е повишила инфлацията. В изявлението си след гласуването в неделя сутринта Радев заяви, че изборите са възможност страната да бъде взета обратно от олигарсите, но също така призова за отношения на „взаимно уважение“ с Москва, основани на ролята на Русия за освобождението на България от Османската империя през 1878 г. Въпреки че тези позиции му помогнаха да изгради база от подкрепа в страната, той избягва директна конфронтация със Запада и като цяло се придържа към европейския мейнстрийм при участието си в заседанията на Европейския съвет в Брюксел. Европейските фондове са жизненоважни за най-бедната държава в ЕС и българските лидери традиционно избягват провокативни действия в Брюксел от типа на тези на отиващия си унгарски лидер Виктор Орбан. В дните преди изборите бившият пилот отхвърли обвиненията, че е проруски настроен.

„Не виждам каква прорускa позиция имам. Имам напълно пробългарски позиции, имам проевропейски позиции“, каза той.

Радев отказва да влезе в коалиция с двама от най-изявените политици в България - бившия премиер Бойко Борисов и Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало - като ги обвинява, че са на върха на олигархичната пирамида, управляваща мафиотската държава. Докато гласуваше в неделя, Борисов му отвърна, като свърза Радев с разследване за корупция, засягащо негово близко обкръжение“.