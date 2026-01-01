Двама млади мъже са с опасност за живота след инцидент, възникнал тази вечер в района на местност Кабакум във Варна.

Сигналът за спречкване между двама български граждани е подаден около 18:05 часа в полицията. По първоначална информация при конфликта са пострадали мъже на 19 и 24 години.

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Пострадалите са транспортирани до болнично заведение за оказване на спешна медицинска помощ. Единият от тях е с прободна рана, а другият – с огнестрелно нараняване. И двамата са в тежко състояние и с опасност за живота.

Повече подробности не се съобщават. Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента.