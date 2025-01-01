Движението на пътя Варна-"Златни пясъци" ще се осъществява двупосочно в южното платно.

Ограничението важи от кръговото кръстовище на Екопарка към разклона за курортния комплекс. Участъкът е около 3,5 километра и ще бъде затворен целият, а не на етапи.

Причината за промените на движението е големият проект на „ВиК“ ООД за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи.

Крайният срок на целия проект е август 2026 година. В града започва есенно-зимната масова дератизация на подлези, канални шахти и дерета.

От администрацията съобщават, че борбата с гризачите е поверена на общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“.