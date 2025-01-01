Трети ден продължават протестните действия на работниците и служителите на „Терем - Хан Крум“ в Търговище.

Протестът е срещу предложението на ръководството част от работниците да подпишат споразумения за намаляване на работния им ден до четири часа и половина.

На 3 септември са изплатени заплатите им за месец юли, каза Красимир Стоичков - председател на синдикална организация към Федерацията на независимите синдикати в отбраната на КНСБ.

Недоволството си те изразяват с напускане на работните места и излизане на кръговото кръстовище на Околовръстния път край града. До възпрепятстване на движението не се стига.

Стоилов посочи, че в момента се говори за договори за работа. Става дума за два такива. „Единият е за ремонт на машина - танков влекач - МАЗ, за която ние тук в завода нямаме никаква документация.

"МАЗ-ът е с ремарке и за него е нужна сериозна подготовка, тъй като работата е сериозна“, коментира той. Синдикалният лидер изрази надеждата си намерението на ръководството за намаляване на работния ден да отпадне.

Защото предстои и още един договор, който е подписан и предстои да стартира след превеждане на авансово плащане. Но и за там ще е нужна солидна подготовка", посочи той.

Работниците са на мнение, че твърдението, че е намалял обемът на работа след стартирането на тези два договора, няма да е основателно. Протест на кръговото край града ще има и на 5 септември.