Работници на „Терем – Хан Крум“ ЕООД в Търговище прекъснаха работния си ден за час в знак на протест срещу предложение от страна на ръководството на завода, каза за БТА Красимир Стоичков – председател на синдикална организация към Федерацията на независимите синдикати в отбраната на КНСБ. По негови думи временно изпълняващият длъжността управител на дружеството Николай Паскалев предлага част от работниците да подпишат споразумения за намаляване на работния им ден до четири часа и половина.

Несъгласни с предложението работници излязоха на кръговото кръстовище на главния път София – Варна край Търговище. Движението на автомобили не бе спряно, желанието на протестиращите е да бъдат забелязани, а не да нарушават делника на други граждани.

Красимир Стоичков отбеляза, че основната причина за протеста им е, че работниците и служителите не са отговорни за факта, че дружеството не е натоварено с работа. По думите му с въвеждането на намален работен ден за част от работниците няма да се получи особено сериозен ефект. Той допълни, че се очаква скоро да започне работата по два договора, а подобна ситуация предизвиква работници да напускат.

„Част от напускащите са хора на възлови позиции, след тях няма да има кой да работи, няма да успеем да изпълним поръчките си. Управителят е прав, че проблемът е системен и не е от днес, но от много години насам ние очакваме някой да започне да го решава. Предприятието е специфично. Трябва да му бъде сменен статутът, за да може да се запази. В тази ситуация при липса на работа, ниски заплати, вариращи малко над минималната, предприятието си губи смисъла“, заяви синдикалистът.

Протестните действия ще продължат поне до края на настоящата седмица или до преустановяване коментирането на темата за намаляване продължителността на работния ден, каза още Стоичков.

В дружеството към момента работят общо около 120 човека. През миналата седмица са получили трудовите си възнаграждения за месец юни. Забавяне в изплащането на заплатите бе причината за продължителни протести в началото на годината. За да коментира настоящите проблеми и бъдещите възможности, с работниците в завода говори и министърът на отбраната Атанас Запрянов. През юни на парламентарен контрол Запрянов заяви, че е изготвена стратегическа рамка за трансформация на „Терем - Хан Крум" ЕООД – Търговище, за да се запазят способностите завода за извършване на капитален ремонт на бронетанкова и автомобилна техника, като се търсят възможности за усвояване на съвременни натовски образци.