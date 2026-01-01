Извършва се контролирано изпускане на водите на язовир „Ястребино“, намиращ се на територията на област Търговище. Това съобщи областният управител на Русе Орлин Пенков, който е уведомил кметовете на Бяла и Ценово и е поискал предприемане на мерки за следене на нивото и състоянието на река Янтра.

Целта е предотвратяване на възможни наводнения и неблагоприятни последици за населението и инфраструктурата. Постоянно следим нивото на всички водоеми и на този етап няма опасност от преливане на реките и язовирите в Русенско, посочи Пенков. Той обясни, че язовирът е изграден на река, която се влива в река Янтра.

До изпускането на язовира се е стигнало с цел поддържане на водния обем в съоръжението около контролния. Причината за изпускането на водите на язовира са падналите интензивни валежи във водосбора на съоръжението през последните дни, довели до многократно увеличение на притока и рязко нивото в язовира. Това на свой ред е надвишило контролния му обем от 45 млн. куб. м. През основния изпускател на съоръжението се изпускат водни маси в размер до 2 куб. метър в секунда. Действията се предприемат съобразно конкретната хидрометеорологична обстановка и постъпващия приток. Важно е да се знае, че пикът на високата вълна е преминал и налице са предпоставки за спадане на притока към язовира, както и започване на поливен сезон 2026 г.