Язовир "Копринка" е пълен, няма опасност от преливане. Това стана ясно след инспекция на нивото на язовира, при която областният управител Ива Радева и нейният заместник д-р инж. Дани Бечев инспектираха състоянието му край Казанлък, съобщиха от ОА-Стара Загора.

Изпускат контролирано водите на язовир „Копринка“

„Нивото се следи ежедневно и се регулира. В момента то не надвишава 125 мнл. куб. метра вода, която стойност е допустимата за поддържане, за да се гарантира безпроблемен поливен сезон. Основните съоръжения са ремонтирани и подменени, ремонтът е завършил декември 2025 г.“, коментира след посещението областният управител.

ВЕЦ Копринка работи, основната преработена вода се оттича по река Тунджа към язовир Жребчево, стана ясно след инспекцията.

„Няма опасност от преливане, нито се налага залпово изпускане“, каза още Ива Радева.