Полицията в Стара Загора разкри група, извършвала серия джебчийски кражби при специализирана операция.

Акцията е проведена на 23 април на територията на града и е била насочена към кражби по спирки и в автобусите и тролейбусите от градския транспорт. В хода ѝ са задържани четирима души – две жени на 37 и 26 години, 17-годишно момиче и 24-годишен мъж. Всички са с мярка за задържане до 24 часа.

От проведените оперативно-издирвателни действия е установено, че част от задържаните са съпричастни към множество кражби, извършени през март и април.

26-годишната жена и 24-годишният мъж са уличени в няколко случая, сред които кражба на портмоне от раница в тролейбус, както и отнемане на пари и документи от пътници в автобуси. В един от случаите след кражба на дебитна карта е била изтеглена сума от 400 евро, а в друг – 1000 евро от сметката на възрастна жена.

Другите две задържани – 37-годишна жена и непълнолетното момиче, също са съпричастни към кражби от възрастни хора в градския транспорт. Сред потърпевшите има жени на 76 и 87 години, от които са отнети значителни суми пари и документи.

По част от случаите щетите са възстановени.

По линия на Второ РУ също са регистрирани подобни престъпления, включително кражби на портмонета с пари, документи и банкови карти, използвани впоследствие за теглене на суми.

На част от задържаните вече са повдигнати обвинения по Наказателния кодекс. Работата по всички случаи продължава под надзора на прокуратурата.