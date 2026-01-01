/ iStock photos/Getty images

Полицията в Стара Загора разкри група, извършвала серия джебчийски кражби при специализирана операция.

Акцията е проведена на 23 април на територията на града и е била насочена към кражби по спирки и в автобусите и тролейбусите от градския транспорт. В хода ѝ са задържани четирима души – две жени на 37 и 26 години, 17-годишно момиче и 24-годишен мъж. Всички са с мярка за задържане до 24 часа.

От проведените оперативно-издирвателни действия е установено, че част от задържаните са съпричастни към множество кражби, извършени през март и април.

26-годишната жена и 24-годишният мъж са уличени в няколко случая, сред които кражба на портмоне от раница в тролейбус, както и отнемане на пари и документи от пътници в автобуси. В един от случаите след кражба на дебитна карта е била изтеглена сума от 400 евро, а в друг – 1000 евро от сметката на възрастна жена.

Другите две задържани – 37-годишна жена и непълнолетното момиче, също са съпричастни към кражби от възрастни хора в градския транспорт. Сред потърпевшите има жени на 76 и 87 години, от които са отнети значителни суми пари и документи.

По част от случаите щетите са възстановени.

По линия на Второ РУ също са регистрирани подобни престъпления, включително кражби на портмонета с пари, документи и банкови карти, използвани впоследствие за теглене на суми.

На част от задържаните вече са повдигнати обвинения по Наказателния кодекс. Работата по всички случаи продължава под надзора на прокуратурата.

Последвайте ни

Ст. Загора