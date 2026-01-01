Необходимият месечен доход за тричленно семейство (двама възрастни и едно дете до 14 г.) е 1473 евро. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за първото тримесечие на 2026 г., които бяха представени на пресконференция. За един работещ, живеещ сам, са нужни 818 евро. Необходимият доход за издръжка нараства с 2,3% на тримесечна база и 5,2% на годишна база.

За една година 73 евро повече са нужни за тричленно семейство, а за сам работещ – 40 евро повече, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (58,3%), отчитат от КНСБ. От синдиката посочиха като позитивна тенденция, че общият брой на хората в тази група намалява на годишна база. Оттам считат, че това се дължи на общото повишение на доходите през последните 12 месеца.

Към края на 2025 г. България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, отбелязаха от синдиката. Гражданите, осигурени до размера на минималната работна заплата на пълно работно време, представляват 12,2% от всички наети на пълно работно време (един на всеки осем души), добавиха от синдикалната организация.

Продължава ръстът на годишна база при хранителните стоки (6,2%), съобщиха от КНСБ. По данните на синдиката 329 евро са нужни на един работещ за храна и обществено хранене. По-сериозен ръст на тримесечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има повишение.