32-годишен мъж е задържан в Нови пазар заради нанесен побой над жената, с която живее на семейни начала.

Сигналът е подаден малко след 22:30 часа на 24 април от 32-годишна жена. Тя съобщила, че е била пребита от партньора си.

На място, на ул. „Цар Освободител“, е изпратен полицейски екип. При извършената проверка е установено, че след възникнал скандал мъжът е нанесъл побой в условията на домашно насилие.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа в районното управление в града.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по Наказателния кодекс. Разследването продължава.