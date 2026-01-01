Двама души са пострадали при пътнотранспортно произшествие на пътя между селата Черна Места и Аврамово.

Инцидентът е станал около 21:20 часа на 26 април 2026 г. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 24-годишен мъж от село Аврамово, е навлязъл в лентата за насрещно движение при десен завой и е ударил странично кола, шофирана от 59-годишен мъж от Якоруда.

В резултат на катастрофата 24-годишното момче е с комоцио и рана на главата. Пострадала е и 46-годишна пътничка от другата кола, която е с натъртване в областта на гърдите.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са отрицателни.

По случая се води разследване.