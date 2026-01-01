Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе заключителна среща с екипа на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Международните наблюдатели поздравиха Комисията за организацията и казаха, цитирани в съобщение от ЦИК, че според тях изборите са били прозрачни, а изборният ден е преминал спокойно, без съществени нарушения.

В предварителните си заключения международната мисия оцени работата на избирателната комисия положително. Наблюдателите признават работата на ЦИК и изборната администрация, като подчертават високото ниво на доверие, ефективната подготовка на всички нива, прозрачния процес по сертифициране на машините за гласуване и реализираната мащабна разяснителна кампания, включително насочена към младите избиратели. Отчетени са и ползите от въведените дигитални инструменти на ЦИК, сред които мобилното приложение за попълване на протокола от секционните комисии, който е подобрил точността, както и интерактивната карта на избирателните секции, улесняваща достъпа до информация и повишаваща прозрачността.

По време на срещата наблюдателите обсъдиха с ЦИК въпроси, свързани с работата на секционните избирателни комисии и определянето на резултатите, и изразиха подкрепа за предложенията на ЦИК за промени в правната рамка.

Предсрочните парламентарни избори на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно при висока избирателна активност, казаха миналата седмица на пресконференция международни наблюдатели от Службата за демократични институции и права на човека на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, проследили провеждането на вота. Те отчетоха добра организация на отговорните институции и активност от страна на гражданите, въпреки последните промени в изборното законодателство за броя на секциите в чужбина. „Основните свободи като цяло бяха зачетени, но кампанията беше силно поляризирана и белязана от негативна реторика“, пише в писменото становище.