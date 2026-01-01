44-годишен мъж е задържан в Търговище, след като е отправил заплахи за убийство към жената, с която живеел на семейни начала.

Инцидентът е станал на 24 април 2026 г. около 12:27 часа в жилище в града. По данни на полицията мъжът, който е от село Златар, община Велики Преслав, е отправил закана за убийство към 38-годишна жена.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Търговище на основание Закона за МВР.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.