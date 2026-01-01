От днес, 27 април в България започва централизирана персонализация и издаване на ново поколение лични документи, съобщиха от МВР-София.

Сред промените е въвеждането на нови срокове за валидност на документите тип „паспорт“. Освен досегашния 5-годишен срок, вече ще се издават и паспорти с 10-годишна валидност.

За лицата до 18-годишна възраст паспортите остават с 5-годишен срок. Пълнолетните граждани обаче ще могат да избират дали документът им да бъде със срок от 5 или 10 години.

Новите такси за издаване на български лични документи са публикувани в Тарифа №4 за държавните такси.

От МВР уточняват, че експресните услуги за издаване на лична карта и/или паспорт ще се заявяват в областните дирекции на МВР в София, а готовите документи ще се получават на определени административни гишета в столицата.

Сред тях са:

Центърът за административно обслужване на Дирекция „Български документи за самоличност“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“ №91 (Лъвов мост), гише 13;

Центърът в ж.к. „Младост“ на бул. „Александър Малинов“ №82, гише 13;

СДВР на бул. „Княгиня Мария Луиза“ №19, гишета 17–18.

Очаква се новите документи да улеснят административните процеси и да предложат по-голяма гъвкавост за гражданите при избора на срок на валидност.