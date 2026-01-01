Трима братя от Перник са задържани за нанасяне на телесна повреда и унищожаване на имущество след инцидент в Трън.

Случаят е от 25 април, малко преди 21:00 часа, в квартал „Мурговица“. По данни на полицията тримата мъже са разбили входната врата на жилище и са нахлули в дома на 29-годишен местен жител, на когото са нанесли побой.

В резултат на нападението пострадалият е с множество кръвонасядания и фрактура на носните кости.

На място са пристигнали полицейски екипи, които са задържали извършителите – мъже на 33, 42 и 43 години. По първоначална информация причината за случилото се са неуредени роднински взаимоотношения.

В хода на разследването е установено, че основните телесни повреди са нанесени от 42-годишния мъж, който е криминално проявен и осъждан. Той е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление.

Работата по случая продължава.