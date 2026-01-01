Двама мотоциклетисти са загинали, а трети е с опасност за живота след три отделни пътни инцидента, станали през уикенда в област Пазарджик.

Едната катастрофа е станала в неделя следобед на кръстовището при разклона за селата Капитан Димитриево и Алеко Константиново. По първоначални данни микробус, управляван от 65-годишен мъж от Брацигово, е навлязъл на главния път, където в него се е ударил мотоциклет, управляван от 20-годишен мъж от Пазарджик. В резултат на сблъсъка мотористът е починал на място.

Няколко часа по-късно втори инцидент е станал на кръстовище в село Братаница. 31-годишен мъж от село Радилово е загубил контрол над управлявания от него мотоциклет „Хонда“ и се е ударил в къща край пътя. Травмите са били фатални.

Третото произшествие е регистрирано в събота следобед на пътя от Велинград към село Юндола. 20-годишен мъж от Пазарджик, управляващ мотоциклет, е загубил контрол на завой и е паднал на пътното платно. Той е транспортиран в болница в Пазарджик с фрактури и опасност за живота.

Причините за трите катастрофи се изясняват. Извършени са огледи от полицейски екипи, като са образувани досъдебни производства под надзора на прокуратурата.