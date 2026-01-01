89-годишен мъж загина след удар от микробус в Пловдивско, съобщиха от полицията.

Пешеходец загина на място, пометен от кола в село Поповица

Инцидентът е станал през почивните дни край село Оризари.

Въсрастният мъж се е движил в средата на пътното платно и е бил блъснат.

Моторист загина при тежка катастрофа с микробус край Пещера

Тестовете на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

Припомняме, че с това произшествие жертвите на пътни инциденти в областта през почивните дни стават четири.