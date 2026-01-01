Животът на Светослава - майка на две деца - тече като този на всички обикновени хора до момента, в който не чува най-страшната диагноза – рак.

Съпругът й Лазар води най-тежката битка рамо до рамо с нея.

„Пиша тези редове, защото не мога сам да спася жената, която обичам. През 2021 година чухме диагнозата рак на пикочния мехур и от този момент животът ни се превърна в непрекъсната борба. Преминахме през операции, химиотерапия и имунотерапия. Всичко това беше изключително тежко, но тя не се отказа нито за миг. Виждал съм я в най-трудните ѝ моменти, пречупена от болка, но въпреки това намираше сили да се усмихва и да продължава. Тя е силен човек и истински боец. Светослава не е просто пациент. Тя е моята жена и майка на нашите две деца. Те имат нужда от нея, аз също“, пише през сълзи Лазар.

Лекарите в България са направили всичко възможно, но болестта продължава да напредва. В момента има шанс за лечение в чужбина, което може да ѝ помогне.

„Тя има сили да се бори и има за какво да живее, но ние нямаме възможност да се справим сами с разходите. Затова се обръщам към вас с молба за помощ. Помогнете да ѝ дадем шанс да продължи лечението си и да бъде до децата си. Всяка помощ е важна. Благодаря ви от сърце“, призовават близките на жената.