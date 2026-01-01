Нападнаха мъж, докато е на гости в Хасково, съобщиха от полицията.
На 24 април е подаден сигнал от 46-годишен мъж, живеещ на улица „8 март“.
Той е съобщил, че двама приятели - на 38 и 48 г. са му били на гости, но се скарали.
По-младият е налагал с юмруци и дървена дръжка приятеля си.
Пристигналият на място патрул установил заявителят и потърпевшият и са тръгнали да издирват нападателя.
По-късно е задържан. Пострадалият е настанен в болница - без опасност за живота.