Нападнаха мъж, докато е на гости в Хасково, съобщиха от полицията.

На 24 април е подаден сигнал от 46-годишен мъж, живеещ на улица „8 март“.

Той е съобщил, че двама приятели - на 38 и 48 г. са му били на гости, но се скарали.

По-младият е налагал с юмруци и дървена дръжка приятеля си.

Пристигналият на място патрул установил заявителят и потърпевшият и са тръгнали да издирват нападателя.

По-късно е задържан. Пострадалият е настанен в болница - без опасност за живота.