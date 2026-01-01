Хаотична ситуация е възникнала на гръцкия ферибот „Нисос Самос“ по линията Пирея – Хиос – Лесбос в петък, след като автоматичната пожарогасителна система се е задействала от дима на запалени от пътници цигари във вътрешно помещение, съобщи телевизия Скай, която се позовава на сайта kalloninews.gr.
„Прото тема“ уточнява, че по време на плаването димът е активирал датчиците на пожарогасителната система и в резултат спринклерите са залели вътрешността на кораба с големи количества вода. Във видеоматериали в медиите се виждат пътниците, които безуспешно се опитват да се предпазят от водните струи, които се изливат върху тях от тавана на пътническата кабина.
Χάος στο «Νήσος Σάμος»: Τσιγάρο ενεργοποίησε κατά λάθος το σύστημα πυρόσβεσης – Προκλήθηκε πανικός και ζημιές [Βίντεο]https://t.co/74Cup09FyF— NewsOk (@newsOkgr) April 26, 2026
По първоначални данни освен неудобството за пътниците инцидентът е довел и до материални щети по кораба.
📌 Σκηνές χάους και αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο πλοίο «Νήσος Σάμος» το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, 24 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς – Χίος – Λέσβος, όταν επιβάτες Ρομά άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο.— vradini.gr (@VradiniGr) April 26, 2026
Неприятната за пътниците случка е станала в момент, в който хиляди поклонници са пътували към Лесбос за ежегодния празник на манастира „Св. Архангел Михаил“, който беше в неделя.