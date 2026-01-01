Служители на Второ районно управление в Перник разследват случай на домашно насилие, при който жена е била заплашвана с оръжие.

Сигналът е подаден вчера малко след 10:00 часа от 40-годишна жена, която съобщила, че мъжът, с когото живее на семейни начала, я заплашва с пистолет.

Пристигналите на място полицейски екипи са задържали 36-годишния мъж. По данни на органите на реда той е използвал законно притежавано газово оръжие, което е било иззето.

На извършителя е наложена полицейска мярка за задържане до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. Разследването продължава.