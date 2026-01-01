Двама мъже пребиха жените си във Великотърновско, съобщиха от полицията.

На 23 април вечерта е подаден сигнал от мъж, че в района на стадиона в старата столица мъж е нанесъл побой на жена. Установен е извършителят в близък хотел. Той е на 50 години от Цар Калоян.

Задържаха мъж, пребил съпругата си в село Костенец

Във видимо нетрезво състояние признал за стореното и обяснил, че с въпросната жена имат две деца. Той е задържан. Жената е прегледана в "Спешна помощ". Установени са леки и повърхностни наранявания. Освободена е за домашно лечение.

Час по-рано е подаден друг сигнал за упражнено насилие над жена в парк "Габровски". Установен е 24-годишен мъж и непълнолетно момиче - и двамата от Велико Търново.

Те обяснили, че от половин година имат връзка. В парка се скарали и мъжът я блъснал многократно в стена, при което момичето изпаднало в безсъзнание. След преглед в Спешна помощ е освободена за домашно лечение. Приятелят й е задържан.