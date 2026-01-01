Отменени полети, изкоренени дървета и предупреждения за повишено внимание белязаха неочаквана снежна буря, която връхлетя Москва в разгара на пролетта, установиха журналисти АФП.

Руският хидрометеорологичен център обяви оранжев код за опасно време в столицата, който остава в сила до 28 април.

Десетки полети са отменени или забавени на московските летища, като най-сериозно засегнато е „Внуково“, съобщават руски медии.

Мокрият и тежък сняг доведе до изкореняване на множество дървета, особено в централните части на града. Падналите дървета са повредили автомобили и са блокирали тротоари.

„Истинска зима се завърна“, коментира руската телевизия „Първи канал“.

В покрайнините на Москва са се образували значителни преспи, а паркираните автомобили са покрити с няколко сантиметра сняг.

Местните власти предупредиха в „Телеграм“, че времето ще продължи да се влошава през деня с „интензивни валежи“ и „пориви на вятъра до 23 метра в секунда“.

Кметът Сергей Собянин призова жителите да бъдат внимателни.