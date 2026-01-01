Отменени полети, изкоренени дървета и предупреждения за повишено внимание белязаха неочаквана снежна буря, която връхлетя Москва в разгара на пролетта, установиха журналисти АФП.
Руският хидрометеорологичен център обяви оранжев код за опасно време в столицата, който остава в сила до 28 април.
Десетки полети са отменени или забавени на московските летища, като най-сериозно засегнато е „Внуково“, съобщават руски медии.
Москву накрыло снегом: наблюдаются перебои в метро, на железной дороге, в аэропортах https://t.co/QCnhAIetZh pic.twitter.com/WPR7qKOibQ— KasparovRu (@KasparovRu) April 27, 2026
Мокрият и тежък сняг доведе до изкореняване на множество дървета, особено в централните части на града. Падналите дървета са повредили автомобили и са блокирали тротоари.
„Истинска зима се завърна“, коментира руската телевизия „Първи канал“.
В покрайнините на Москва са се образували значителни преспи, а паркираните автомобили са покрити с няколко сантиметра сняг.
Местните власти предупредиха в „Телеграм“, че времето ще продължи да се влошава през деня с „интензивни валежи“ и „пориви на вятъра до 23 метра в секунда“.
Кметът Сергей Собянин призова жителите да бъдат внимателни.