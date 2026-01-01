Съобщения за поставени взривни устройства бяха получени днес в редица училища в Загреб, Сплит и Дубровник, съобщиха хърватските власти, цитирани от регионалната телевизия Ен1. Полицията извършва проверки на място, а в някои учебни заведения е била предприета евакуация на ученици и персонал.

В хърватската столица сигнали за бомби са постъпили днес сутринта по имейл в няколко гимназии, отбелязва Ен1. От полицейското управление в Загреб потвърдиха, че са запознати със случая и работят по установяване на обстоятелствата около получените съобщения. По информация на очевидци, в част от училищата учениците са били изведени извън сградите като предпазна мярка.

Подобни сигнали са регистрирани и в Сплит, където полицията е започнала проверки. От полицейското управление в Сплитско-далматинската област заявиха, че след получаване на информацията служителите са се свързали с директорите на засегнатите училища и в координация с училищния персонал се прилагат съответните процедури за сигурност.

Съобщение за бомба е получено и в основно училище в Дубровник. От учебното заведение информираха, че е започнала евакуация на учениците и персонала. По-големите ученици са освободени по домовете си, а по-малките са изведени на безопасно място, където изчакват родителите си.

Случаят идва след серия от фалшиви сигнали за бомби в училища в цяла Хърватия през миналата седмица, припомня Ен1. В петък занятията в редица училища в Загреб бяха временно прекратени, докато специализирани екипи извършваха проверки на сградите. Подобни сигнали през миналата седмица бяха получени и в Босна и Херцеговина и Черна гора.

Към момента няма данни за открити взривни устройства, съобщават от хърватската полиция.