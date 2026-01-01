Пожарникари спасиха 12-годишено дете, паднало в коритото на река Енчова в Шумен, съобщиха от полицията.

На 26 април то в паднало в дере на ул. “Марица“, след като преминало през поставено препятствие и след подхлъзване е паднало в коритото.

Уплаха от змия отведе три деца в капан сред скалите на Шуменското плато

Детето е извадено с помощта на стълба. На място е било осигурено медицинско лице, като през цялото време е проследявано състоянието на детето.

Откарано е за преглед в болница - адекватно и във видимо добро състояние. Извършени са му необходимите прегледи.