Иранският външен министър Абас Арагчи, който е на посещение в Москва, обвини Съединените щати за провала на последния кръг от преговори в Пакистан, съобщиха държавни медии.

Дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран претърпяха неуспех, след като разговорите в Исламабад не доведоха до напредък, като според иранската страна причината са „прекомерните искания“ на САЩ.

Арагчи пристигна в руската столица за срещи с руското ръководство в момент на засилена регионална дипломация след ескалацията на напрежението в Близкия изток.

По време на визитата си той подчерта значението на свободното преминаване през Ормузкия проток, определяйки го като „важен глобален въпрос“. Протокът остава ключов маршрут за световните енергийни доставки, а напрежението около него продължава да влияе на международните пазари и сигурността.

Преговорите между Иран и САЩ, провеждани с посредничеството на Пакистан, са насочени към стабилизиране на крехкото примирие и намиране на решение на конфликта, но остават блокирани по ключови теми като ядрената програма и контрола върху морските маршрути.

Напрежението между двете страни продължава да възпрепятства дипломатическия процес, докато Техеран търси подкрепа и координация с партньори като Русия.