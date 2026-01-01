Пожар в изоставена лавандулова нива край Гурково вдигна на крак огнеборците тази вечер.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди 20:00 часа, като на място веднага са изпратени два екипа.

БГНЕС



Към момента огънят е локализиран и няма опасност от по-нататъшно разрастване към близките райони. От пожарната напомнят, че с високите температури се увеличава и рискът от горски пожари. Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни и да избягват боравенето с открит огън сред природата.