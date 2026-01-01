Вследствие на силния вятър и заледяването са унищожени създадените от Община Казанлък оранжерии за отглеждане на екологично чисти зеленчуци, съобщиха от местната администрация.

Поддържането на оранжериите е проект, по който Общината работи от години с цел осигуряване на качествена и прясна храна за децата в яслите и детските градини и за потребителите на услугата „Домашен социален патронаж", напомнят от пресцентъра.

Благодарение на оранжериите на 2600 деца и 364 възрастни хора в общината беше осигурена пълноценна и здравословна храна

Община Казанлък беше първата община в България, регистрирана като земеделски производител за стопанската 2024 - 2025 година. Общинската зеленчукова градина е разположена на площ от 2200 квадратни метра в двора на някогашното училище в казанлъшкото село Долно Изворово.

Освен оранжериите, там беше изградена сонда, като целта на администрацията беше идеята да се доразвие и на следващ етап терен в близост да бъде използван за отглеждане на тикви, подправки, моркови и тиквички, както и създаване на овощна градина.