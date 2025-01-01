Община Стара Загора ще извърши ремонт на един от централните булеварди в Стара Загора бул. „Славянски“.

Това съобщи във фейсбук кметът Живко Тодоров. Той допълни, че вече е подписан договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за ремонт на бул. “Славянски”, в участъка между моста на бул. “Св. Патриарх Евтимий” и завода "Дискови запаметяващи устройства" в източния край на областния град.

Предвижда се изграждане на тротоари от двете страни на участъка, както и кръгово кръстовище с ул. „Ангел Кънчев“, ще бъде ремонтирана пътната настилка, както и мостът над бул. „Крайречен“.

Тодоров посочи, че началото на строителните дейности ще бъде през март 2026 година.

Припомняме, че в момента в друга част от същия булевард се извършва кампания по отстраняване и намаляване на короните на опасни дървета.