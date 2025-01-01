Хитра кражба в куриерски офис в Чирпан. Мъж подмени златен ланец с фалшив от пратката си, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

На 25 ноември 2025 г. в РУ–Чирпан е подаден сигнал от 24-годишна служителка в куриерска фирма за извършена подмяна на пратка. По думите ѝ, на 22 ноември, докато била на работа в офиса на фирмата, мъж дошъл да получи своята пратка.

По време на прегледа на съдържанието той незабелязано подменил предмета – мъжки златен ланец – с друг, сходен по форма и вид, но без стойност. След това отказал да приеме пратката и я върнал на служителката, а тя – на подателя. При получаването ѝ собственикът установил, че златният ланец е заменен с имитация, която не е от благороден метал.

В резултат на бързите оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители, 41-годишният мъж е установен и задържан за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.