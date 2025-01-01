18-годишният И.Б. и 16-годишният Ж.Б. са задържани по разследване за извършена кражба от бижутерски магазин в гр. Дупница, съобщиха от Апелативна прокуратура - София.

Спрямо двамата са събрани достатъчно доказателства за извършеното от тях престъпление. Те са установени в резултат на специализирани оперативно-издирвателни действия на криминалисти от РУ на МВР гр. Дупница.

Около 18:00 ч. на 26 август от витрина на магазин за златна и сребърна бижутерия на ул. „Николаевска“ в града били отнети златни накити от маскирани лица. Крадците използвали скутер без регистрационни табели, като при пристигането си пред търговския обект хвърлили две димки. След като отмъкнали подложка със златни синджири, те напуснали местопрестъплението.

Обвиняемите са от гр. Дупница и са задържани за срок до 72 часа, като предстои спрямо тях да бъде внесено искане за мярка "задържане под стража". Отнетите от тях накити са иззети с част от екипировката им и са приобщени към делото като веществени доказателства.

Кражба като на филм от бижутерски магазин в Дупница

По информация на NOVA младежите са от заможни семейства, така че се изключва версията за финансов мотив. Жената, която е била в магазина по време на кражбата, сподели в ефира на "Здравей, България", че обирът е станал точно преди приключване на работния ден.

"Тъкмо си описвах отчетите, когато чух суматоха пред магазина. В следващия момент видях маскиран човек, облечен изцяло в черно, да се пресяга през витрината и взима една от таблите с бижута. Той ми каза "сега ще взема нещо". След това излезе, качи се на скутер и избяга. Направих опит да го хвана, но не успях. Веднага подадох сигнал към СОТ. Като той излезе, видях димките пред магазина, усещаше се мирис на лютив пушек. Момчетата идваха няколко пъти в предишните дни, уж да разгледат, а веднъж дори закупиха сребърно колие. Всеки път с различно превозно средство", разказа Надежда Портарова.

Общата стойност на откраднатите вещи – 22 броя златни синджири с тегло 65,53 грама, 14 карата, проба 585, възлиза на 11 140,10 лева.