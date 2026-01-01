Шофьор без книжка, вече наказван за същото нарушение през миналата година, е установен при полицейска проверка на бул. „България“ в Самоков. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Около 20.15 часа на 24 октомври автопатрул извършил проверка на лек автомобил „Мазда“, управляван от жител на града.

Хванаха отново 24-годишен от Беломорци да шофира без книжка

В хода на извършения контрол е установено, че водачът не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и през предходната година вече е наказван по административен ред за същото деяние.

Задържан е за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление.