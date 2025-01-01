Прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж, шофирал след употреба на голямо количество алкохол, съобщиха от обвинението.

На 22 септтември обвиняемият е шофирал в село Клисура след употреба на 4,19 на хиляда.

Шофьор с близо 4 промила алкохол причини катастрофа край Сандански

Наличието на алкохол е установено чрез тестване с техническо средство.

Установено е, че той е осъждан два пъти за престъпления против транспорта, като едното отново е за шофиране след употреба на алкохол в много голямо количество.

Той е и неправоспособен - изгубил правоспособност поради изчерпване на всички контролни точки. Водачът е отказал даде кръвна проба. Той не за първи път управлява автомобил след употреба на алкохол - през 2007 г.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.