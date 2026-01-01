Софийската районна прокуратура повдигна обвинения срещу 27-годишен мъж за побой над непълнолетен, хулигански действия и увреждане на чуждо имущество. Той е задържан, като предстои съдът да реши дали да остане за постоянно в ареста.

Според събраните до момента доказателства, инцидентът е станал на 24 март около 23:00 часа в денонощен магазин в София. Мъжът е нападнал 17-годишно момче, като му е нанесъл удари с юмруци в лицето и главата, а след това го е ударил и със стъклено шише. В резултат на нападението пострадалият е получил лека телесна повреда.

Повдигнаха обвинение на единия непълнолетен, нанесъл побой на мъж в ж.к. „Стрелбище“

По-късно същата вечер, в столичния квартал „Овча купел“, обвиняемият е извършил хулигански действия, като е ритал и блъскал паркирани автомобили. Повредени са общо седем коли – счупени са стъкла и странични огледала.

По случая е образувано досъдебно производство за няколко престъпления по Наказателния кодекс, включително причиняване на телесна повреда, хулиганство и увреждане на имущество.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. На 27 март е внесено искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“. Очаква се съдът да се произнесе.