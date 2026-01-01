17-годишен тийнейджър преби 32-годишен мъж в дискотека в Етрополе, съобщиха от полицията.

На 21 март е подаден сигнал от Филиала за спешна помощ в града за приет мъж с травми от нанесен побой.

Пострадалият разказал, че след скандал в нощно заведение в града му е бил нанесен побой от млад мъж.

При преглед в столична болница е установено, че е със счупени кости на носа, счупена лакътна кост и травма на гръден кош - без опасност за живота и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

Установен е извършителят - 17-годишен младеж, на отчет в Детска педагогическа стая. В присъствието на родител непълнолетният е разпитан, като е направил самопризнания.