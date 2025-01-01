Едно от най-новите и атрактивни животни в зоопарка в София, което пристигна тази година е женския меден язовец Хъни.

Марио Александров, Зоопарк-София

Тя е на година и половина и пристигна от зоопарка Оломоуц/Zoo Olomouc в Чехия. Хъни е изключително игрива и гледачите и предоставят различни предмети с които да си играе, включително и щраусово яйце.

Това е естествено средово обогатяване за нея, тъй като меденият язовец се среща в Африка. Може да я видите в сектор „Дребни хищници“. В момента се изготвя проект за нова тематична експозиция „Дребни африкански хищници” в която ще бъдат включени медени язовци и африкански хиенови кучета.

Марио Александров, Зоопарк-София

Тя ще бъде разположена в близост до Западния вход и ще бъде част от бъдещата Зона Африка в зоопарка. Зоологическата градина работи все още с лятно работно време - без почивен ден целогодишно.

Марио Александров, Зоопарк-София

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 9:30 до 18:00 часа, а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 19:00 часа.

Марио Александров, Зоопарк-София

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", Примати III и II" са отворени между 9:30 и 18"00 часа.